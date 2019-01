Сари: Нямаме нужда от нов нападател

Мениджърът на "сините" Маурицио Сари говори за проблемите, които стоят пред неговия тим преди домакинството на Саутхамптън тази вечер от 21:45. Нападателят Оливие Жиру се контузи в глезена, но това няма да принуди италианския специалист да търси нов футболист, играещ на върха в атака. Той дори отхвърли възможността да бъдат привикани играещите под наем Миши Батшуай и Тами Ейбрахам.

Сари е доволен, че разполага с Алваро Мората и Еден Азар, за когото също смята, че може да го използва като опция на върха на атаката. По-рано днес стана ясно, че Челси привлича Кристиан Пулишич, но американецът ще доиграе сезона в Борусия Дортмунд.

20 games

16 goals



With a lack of in-form strikers, could Maurizio Sarri consider recalling Tammy Abraham? pic.twitter.com/8RAStSV4hs