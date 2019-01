ЛеБрон ще пропусне четвърти пореден мач на Лейкърс

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс ще пропусне четвърти пореден мач на своя тим от редовния сезон на НБА. "Езерняците" са домакините на Оклахома утре. Джеймс се възстановява от контузия на слабините, но има напредък, съобщават от тима. Той взе участие в тренировката на отбора във вторник. ЛеБрон Джеймс се контузи при победата на Лейкърс със 127:101 срещу шампиона Голдън Стейт на 25 декември.

