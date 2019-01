Сватбената приказка на Женя Гребенников (видео + снимки)

View this post on Instagram

Thanks to everyone for made this day the most beautiful one in my life Thanks @henigmatik for this video #wedding #paris #mariage #rollsroyce #phantom #orientalwedding #marriage #love #bride #relationship #fun #weddingdress #wife #happiness #weddingday #weddingphotography #lifestyle #groom #beautiful #happy #life #husband #party #fashion #photography #couple

A post shared by Grebennikov Jenia (@grebennikov_jenia) on Jan 1, 2019 at 7:57am PST