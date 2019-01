Зимни спортове Бостън спечели Зимната класика срещу Чикаго пред над 76 000 зрители в Индиана 02 януари 2019 | 09:45 - Обновена 0 0 0 0 0



Двубоят се игра на открито на университетския стадион "Норт Дам" в щата Индиана пред 76 126 зрители, което го поставя на второ място по посещаемост в историята на Зимната класика.

Another incredible day in the books. Farewell from South Bend. #WinterClassic pic.twitter.com/S4NddSzlB9 — NHL (@NHL) 1 януари 2019 г. На първо място е срещата между Детройт и Торонто (2:3) на 1 януари 2014 година, която беше посетена от рекордните 104 173 зрители.



Патрис Бержерон, Шон Кюрали и Брад Марчанд също се разписаха за тима на Бостън, който печели за втори път в три мача от Зимната класика в НХЛ. Брендън Перлини и Доминик Кахун бяха точни за Чикаго, а вратарят Кам Уорд отрази 32 шайби.

Чикаго няма победа в четири участия в Зимната класика.

Another incredible day in the books. Farewell from South Bend. #WinterClassic pic.twitter.com/S4NddSzlB9 — NHL (@NHL) 1 януари 2019 г. Нешвил победи Филаделфия с 4:0 в друга среща от редовния сезон на НХЛ. Два гола реализира Виктор Арвидсон, а по един добавиха Крейг Смит и Роко Грималди.



Вратарят на Невшил Юсе Сарос отрази 32 удара и записа втори мач за сезона и шести в кариерата си без допуснат гол.

Лас Вегас спечели с 2:0 срещу гостуващия Лос Анджелис с попадения на Брендън Пири и Алекс Тък. Това е четвърта поредна победа за тима.



Вратарят Марк-Андре Флюри отрази 17 шайби и записа шести мач от сезона и 54-и в кариерата си без допуснат гол. Давид Пастръняк се отличи с гол и асистенция, а Туука Раск направи 36 спасявания при победата на Бостън над Чикаго с 4:2 в Зимната класика 2019 в НХЛ.Двубоят се игра на открито на университетския стадион "Норт Дам" в щата Индиана пред 76 126 зрители, което го поставя на второ място по посещаемост в историята на Зимната класика.На първо място е срещата между Детройт и Торонто (2:3) на 1 януари 2014 година, която беше посетена от рекордните 104 173 зрители.Брендън Перлини и Доминик Кахун бяха точни за Чикаго, а вратарят Кам Уорд отрази 32 шайби.Чикаго няма победа в четири участия в Зимната класика.Нешвил победи Филаделфия с 4:0 в друга среща от редовния сезон на НХЛ. Два гола реализира Виктор Арвидсон, а по един добавиха Крейг Смит и Роко Грималди.Вратарят на Невшил Юсе Сарос отрази 32 удара и записа втори мач за сезона и шести в кариерата си без допуснат гол.Лас Вегас спечели с 2:0 срещу гостуващия Лос Анджелис с попадения на Брендън Пири и Алекс Тък. Това е четвърта поредна победа за тима.Вратарят Марк-Андре Флюри отрази 17 шайби и записа шести мач от сезона и 54-и в кариерата си без допуснат гол. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 486

1