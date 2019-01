Тенис Григор: Нишикори е в силна форма, очаква ме труден мач 02 януари 2019 | 09:37 - Обновена 0 0 0 0 2

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 527 880 долара. Поставеният под номер 6 в схемата българин победи във втория кръг Джон Милман (Австралия) с 6:3, 6:4 за 88 минути. @@@ Димитров, който е шампион в турнира от 2017 година, игра преди 12 месеца отново срещу Милман в Бризбейн. Тогава той спаси два мачбола и спечели след повече от два часа и половина игра.



"Спомням си какво се случи миналата година. Мислех си за това в последните дни и знаех как трябва да играя срещу него. Просто се опитах да играя по-добре от миналата година", каза Димитров след мача.

“It’s perfect out of the blocks to have a match like this,” Dimitrov says of QF meeting with Nishikori. “He’s one of the best movers on tour.” Says he’ll need to start strong against Kei #BrisbaneTennis pic.twitter.com/65TMG8eUin — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019 "Изпитвам голямо уважение към него. Той е невероятен боец, както видяхме отново днес, особено във втори сет. Но успях да запазя спокойствие през целия мач, особено при 4:4", добави Димитров.



Милман похвали играта на българина и каза, че заслужава да продължи на четвъртфиналите.



"Той играе страхотен тенис. Беше много агресивен, особено в първия сет. Всички знаем на какво е способен Григор, когато играе добър тенис, а днес мисля, че той демонстрира защо хората го виждат като играч от топ 10", каза австралиецът.

John Millman has words of praise for Grigor Dimitrov: "Stingy with his errors, very aggressive."



"(It) wasn't to be today... I was a little bit unlucky." Will head to @SydneyTennis next #BrisbaneTennis pic.twitter.com/8k8ZjGaF4r — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019 Димитров достига до четвъртфиналите в Бризбейн за шести път в седем участия в турнира. В спор за място на полуфиналите той ще играе срещу втория поставен Кей Нишикори (Япония), който победи американеца Денис Кудла със 7:5, 6:2 за 79 минути.



Нишикори, който е номер 9 в световната ранглиста, има четири победи в пет мача срещу Димитров. Срещата ще бъде повторение на финала на турнира от 2017 година, когато Григор Димитров спечели титлата.

Looking sharp and into the last @GrigorDimitrov gets past John Millman 6-3 6-4.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/IKxlG4sWmd — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2019 "В момента бих искал да се фокусирам върху това, което се случва от моята страна на мрежата. Нишикори е в силна форма, очаква ме труден мач", заяви Григор.



