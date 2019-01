Йозил няма да ходи никъде под наем

Халфът на Арсенал Месут Йозил категорично е отписал преминаване под наем в друг отбор през януарския трансферен прозорец. Това са заявили пред ESPN хора от обкръжението на футболиста.

Германецът на няколко пъти не попадна в състава на тима за мачовете през този сезон, като мениджърът Унай Емери обоснова решението си с "тактически причини". Така се появиха слухове, че Йозил ще напусне Лондон през зимния трансферен период. Той обаче е сигурен, че може да спечели доверието на наставника. Плеймейкърът поднови договора си с клуба през миналия сезон и прибира по 300 хиляди паунда на седмица.

