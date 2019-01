Манчестър Сити е много близо до една от перлите на Еспаньол

Един от най-добрите футболисти в школата на Еспаньол Оскар Таренси ще подпише договор с Манчестър Сити , съобщава каталунският "Спорт". Според изданието преговорите са в напреднала фаза и ще приключат още този месец.

Поливалентният играч, който може да играе като бек, халф и крило по левия фланг, ще навърши 16 г. на 10-и януари така ще може да подпише контракт, с който и да е европейски клуб. Сити го е следял от известно време, като тимът има голямо присъствие в Испания. Доказателство за това са младите му сънародници Ерик Гарсия и Адриа Бернабе, които бяха привлечени от школата на Барселона. Това е удар по Еспаньол, тъй като младият талант е един от най-ценените футболисти в отбора. По тази причина той винаги е играл в по-голяма възрастова група, като освен това е и юношески национал. Няколко перспективни играчи вече напуснаха клуба в посока Манчестър Юнайтед, Барселона и Реал Мадрид.

#MCFC fans - meet your newest signing (well, when he turns 16) https://t.co/CqJR1kg5HJ