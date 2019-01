Тенис Швейцария победи САЩ на "Хопман къп", Федерер и Серина Уилямс с исторически мач на смесени двойки 01 януари 2019 | 17:04 0 0 0 0 2 Защитаващият титлата си тим на Швейцария победи САЩ с 2:1 във втория си мач от група "В" на турнира по тенис за смесени отбори "Хопман Къп" в австралийския град Пърт. В първия сингъл мъже номер 3 в световната ранглиста Роджър Федерер даде аванс на Швейцария, след като победи Франсис Тиафоу с 6:4, 6:1 за 57 минути. Серина Уилямс изравни резултата след успех над Белинда Бенчич с 4:6, 6:4, 6:3. 'It was great fun'.



Roger Federer got the better of Serena Williams as they met on court for the first time at the Hopman Cup.



More: https://t.co/px5JPwTIUv pic.twitter.com/NpAH8x0yu0 — BBC Sport (@BBCSport) 1 януари 2019 г. На двойки Федерер и Бенчич спечелиха срещу Уилямс и Тиафоу с 4:2, 4:3(3) пред 14 хиляди зрители. Двубоят беше исторически, защото за първи път едновременно на корта бяха двама от най-великите тенисисти в света в момента Роджър Федерер и Серина Уилямс. Швейцарците направиха пробив в шестия гейм на първия сет, а в тайбрека на втората част стигнаха до три поредни точки, две от които при сервис на Федерер, и така спечелиха мача. Отборът на САЩ отпада от турнира, след като допусна втора загуба. В първия кръг американците отстъпиха пред Гърция. Serena and Federer full moment. A special one. pic.twitter.com/60W2uNHX9o — José Morgado (@josemorgado) 1 януари 2019 г. След края на двубоя Уилямс и Федерер дадоха съвместно интервю на корта, с което показаха невероятен респект един към друг, а накрая си направиха селфи. Двамата имат общо 43 титли на сингъл от турнирите от Големия шлем (23 за Уилямс и 20 за Федерер). "Беше прекрасно, но това не е краят. Ние само загряваме, тепърва започваме. Беше много забавно. Не знам как досега не сме играли един срещу друг. За мен беше страхотно. Роджър е невероятен. Той е най-добрият за всички времена, ако трябва да бъда честна. И на корта и извън него притежава една специална харизма. Сервисът му е изумителен", заяви 37-годишната Серина Уилямс. When people say we're lucky to have Federer and Serena as ambassadors for the sport, that's why, that right there. pic.twitter.com/r4JHTyO5Vu — Shego (@LadyBellatrix) 1 януари 2019 г. "Бях малко нервен, защото не знаех какво да очаквам. Хората говорят много за нейния сервис и той наистина е страхотен. За мен беше удоволствие да се изправя срещу такъв голям шампион като нея", каза 37-годишният Федерер.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1784 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1