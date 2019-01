Беноа Пер се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пуне

Поставеният под номер 5 Беноа Пер (Франция) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Пуне (Индия) с награден фонд 527880 долара. Пер победи бразилеца Тиахо Монтейро със 7:6(5), 6:3 за 87 минути. В спор за място на четвъртфиналите французинът ще играе срещу Иржи Весели (Чехия), който постигна труден успех над квалификанта Антоан Хоан (Франция) с 4:6, 6:4, 6:4 за 2:17 часа. Италианецът Симоне Болели елиминира Денис Истомин (Узбекистан) с 6:4, 6:4, а Иля Ивашка (Беларус) надделя над Хуберт Хуркач (Полша) с 6:7(9), 6:2, 6:3. Хърватинът Иво Карлович наниза 13 аса при успеха си над Феликс Оже-Алясим (Канада) с 6:4, 7:5.

Support isn't important ?

Support is important !

Remember 2015 i see this man and his passion, i felt like i must to be an Fan, and now i am ! @benoitpaire merci pic.twitter.com/ATMPIYDem5