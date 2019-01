Зимни спортове Нешвил победи шампиона Вашингтон като гост 01 януари 2019 | 13:59 0 0 0 0 0



Мика Саломяки и Райън Йохансен вкараха два гола за Нешвил в рамките на едва 122 секунди, за да доведат резултата до 3:3, а още две минути след това Фредерик Годро направи обрата пълен. В последната третина Райън Елис и Виктор Арвидсон също записаха имената си сред голмайсторите, за да оформят убедителния успех на гостите.

Our biggest supporters #PredsMoms pic.twitter.com/nk1JgyPMLu — Nashville Predators (@PredsNHL) 31 декември 2018 г.

Отборът на Тампа Бей продължава със силните си игри, след като се наложи с 2:1 след продължение над Анахайм. Брейдън Пол реализира 35 секунди след началото на продължението, за да донесе шестата поредна победа на тима от Флорида. Мачът даде заявка да бъде много интересен с ранния гол на Никита Кучеров за гостите, но 2 минути преди края на първата третина Ник Ричи изравни, което бе и последното попадение до края на редовното време.

A win for the #PredsMoms.#Preds | #NSHvsWSHhttps://t.co/xJBbKi7ad5 — Nashville Predators (@PredsNHL) 31 декември 2018 г.

