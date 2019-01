Обамеянг, Мане и Салах са финалистите в класацията за най-добър футболист на Африка за 2018 година

Африканската футболна конфедерация публикува финалистите за наградата най-добър футболист за 2018 година. Това са нападателят на Арсенал и на националния отбор на Габон Пиер-Емерик Обамеянг, както и двамата нападатели на Ливърпул Мохамед Салах (Египет) и Садио Мане (Сенегал). Обамеянг за пети път попада в тройката на претендентите и така изравнява постиженията на Яя Туре (2011-2015) и на Микаел Есиен (2005-2009). Салах е първият египетски претендент за наградата футболист на Африка до момента от учредяването на анкетата през 1992 година. Победителят ще бъде обявен на тържествена церемония в Дакар (Сенегал) на 8 януари.

#CAFAwards 2018 final nominee list:



Women’s Player of the Year;

Thembi Kgatlana

Asisat Oshoala

Francisca Ordega



Men’s Player of the Year;

Sadio Mane

Mohamed Salah

Pierre Aubameyang



