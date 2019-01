Рашфорд ще откаже на Реал Мадрид заради Солскяер

Младият нападател на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд ще откаже да премине в Реал Мадрид, съобщава "Сън". През ноември изданието информира, че испанският клуб има интерес към играча.

Мадридчани са установили контакт с английския национал и са имали сериозни намерения да го привлекат през лятото. Той също бил отворен към преговори, въпреки че не е искал да напуска "Олд Трафорд". Проблем обаче е била липсата на достатъчно игрово време при Жозе Моуриньо. След пристигането на Оле Гунар Солскяер обаче ситуацията се промени и Рашфорд стартира като титуляр и в трите мача под негово ръководство досега, като се отплати с 2 гола. Това накарало 21-годишния талант да реши да остане в Юнайтед.

