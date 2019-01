ПСЖ подновил интереса си към Алдервейрелд

Решението на Тотнъм автоматично да удължи договора на защитника Тоби Алдервейрелд с 12 месеца е довело до подновяване на интереса към него от страна на Пари Сен Жермен, твърди английският "Телеграф". Продължаването на договора активирало клауза, според която играчът може да напусне лондонския клуб през лятото срещу едва 25 млн. паунда, стига това да стане поне 2 седмици преди затварянето на трансферния прозорец.

Поради тази причина той отново приковал вниманието на френския шампион към себе си, но оферта ще пристигне едва след края на сезона, когато клаузата става валидна. През миналото лято собственикът на Тотнъм Даниел Леви отряза мераците на много клубове към бранителя, сред които и Манчестър Юнайтед, но ръководството на ПСЖ се намира в добри отношения с английските си колеги. През последните години Серж Орие и Лукас Моура пристигнаха в Лондон от Париж, като от "Парк де Пренс" са готови да включат свой футболист към евентуална сделка. Един от вариантите е десният бек Томас Мюние, но "шпорите" вече разполагат с Орие и Бен Дейвис на този пост.

