Наказаха сурово Унай Емери заради ритната бутилка

Мениджърът на Арсенал Унай Емери бе санкциониран от Футболната асоциация на Англия. Испанският наставник на "артилеристите" ще трябва да заплати глоба в размер на 8 хиляди паунда за действията си в мача с Брайтън. Специалистът изрита бутилка с вода по посока феновете на съперниковия тим, в резултат от недоволството си с представянето на своя тим на терена. Треньорът вече сподели, че е съгласен с наказанието и ще заплати глобата си в необходимия срок.

