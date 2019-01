Тенис Надал: Не искам да повтарям грешките от миналата година 01 януари 2019 | 08:01 - Обновена 0 0 0 0 1



Рафа изигра един мач в Абу Даби преди няколко дни, като загуби от Кевин Андерсън. След това се отказа от втората среща там и в неделя пристигна в Австралия с полет от Дубай. Вчера той вече тренираше на кортовете в Бризбън, като не показа, че има проблеми с часовата разлика, а демонстрира отлично настроение за радост на местните фенове.



Надал възнамерява да подходи по-предпазливо този сезон, за да се опита да избегне контузиите, които го преследват през цялата му кариера. "След толкова дълъг период, в който не съм се състезавал, и операцията усещането е горе-долу. Гледам да вървя стъпка по стъпка. Не играх втория мач в Абу Даби, защото не исках да направя стъпка назад. След това, което претърпях миналата година, не искам да правя грешката да играя, когато не съм на 100%", сподели носителят на 17 титли от Големия шлем.



Body first, ranking later says Nadal after ankle surgery https://t.co/dhMD1qU9hq pic.twitter.com/pIIhAQ1C86 — The Gulf Today (@thegulftoday) January 1, 2019

"Никога не се пестя. Винаги давам всичко от себе си. Не искам да се получава както миналия сезон, защото когато се случи в поредни години, както началото на миналата и края, това те убива психически. Ако не можеш да отиваш на корта всеки ден и да тренираш без да имаш проблеми, трудно е да продължаваш да го правиш" допълни той.



>Контузия в коляното, а след това операция на глезена, сложи край на миналия сезон рано за Рафа. Той ще опита да изиграе колкото може повече мачове преди Откритото първенство на Австралия, като достигане до финал в Бризбън, означава четири срещи. Първият турнир от Големия шлем не е сред любимите на испанеца. Той изигра някои от най-паметните мачове в кариерата си в Мелбърн, но има само една титла (2009) и три загубени финала. Освен това Краля на клея на два пъти приключи с отказване през последните години.



"Имах кратка, но добра подготовка. Наистина вярвам, че имам още тенис да изиграя в кариерата си и наистина чувствам, че тялото ми не е по-зле с всяка изминала година", коментира Надал. - Понякога така се случва, както миналата година в Австралия. На US Open имах проблеми с колената, но това не е новост. В същото време имах фантастични моменти в кариерата си и няма да е коректно да говоря само за контузиите. Постигнах повече, отколкото съм мечтал. Единствената цел е да продължавам да правя нещата, които ме правят щастлив".



Here's wishing you all the success of the season.

Have a happy new year 2019 ! @worldrafanadal @RafaelNadal pic.twitter.com/7uu2Bt8FoP — World Rafa Nadal (@worldrafanadal) December 31, 2018

"Миналата година беше тежка по отношение на контузиите. Играх само в девет турнира и в два от тях се отказах. От друга страна спечелих пет от тях. Бях на много високо ниво всеки път, когато бях на корта", каза още испанецът.



Попитан дали смята да участва в по-малко турнири тази година, той отговори: "Ще играя, когато се чувствам готов. Знам какво работи за мен и какво не. Ако играеш по-малко, това не ти гарантира, че няма да имаш проблеми. Не става въпрос за това колко турнири играеш, а колко мачове".



