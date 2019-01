Тенис Дел Потро пропуска Откритото първенство на Австралия 01 януари 2019 | 06:39 0 0 0 0 1



"Възстановяването върви страхотно и ще ви кажа по-късно къде ще се завърна на корта. За съжаление няма да е в Австралия. Ще ми липсва Откритото първенство на Австралия, но съм доволен от прогреса си", написа Дел Потро.



Финалистът от US Open получи контузия на капачката на дясното коляно след падане по време на Мастърса в Шанхай през октомври.



I hope you have a great 2019. Recovery is going great and I will tell you later where I will be making my comeback. Unfortunately it won’t happen in Australia, I’ll miss you @AustralianOpen, but I’m happy with my progress



Happy New Year! Enjoy! — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 31, 2018 Хуан Мартин Дел Потро ще пропусне първия турнир от Големия шлем за годината. 30-годишният аржентинец не е възстановен от контузия в коляното и няма да може да участва на Откритото първенство на Австралия. Петият в света сподели в социалните мрежи новината, но увери, че възстановяването върви отлично."Възстановяването върви страхотно и ще ви кажа по-късно къде ще се завърна на корта. За съжаление няма да е в Австралия. Ще ми липсва Откритото първенство на Австралия, но съм доволен от прогреса си", написа Дел Потро.Финалистът от US Open получи контузия на капачката на дясното коляно след падане по време на Мастърса в Шанхай през октомври. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 775 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1