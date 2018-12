Бокс Флойд Мейуедър още е класа - наказа японската сензация още в първия рунд (видео) 31 декември 2018 | 17:04 - Обновена 0 0 0 1 35



Floyd Mayweather def. Tenshin Nasakuwa in the first round. Mayweather knocked him down 3 times in 2 minutes and then Nasukawa’s corner threw in the towel. Mayweather toyed with him throughout. Was never in danger and danced when the fight was over. — Ariel Helwani (@arielhelwani) December 31, 2018



Флойд разби съперника си за по-малко от рунд от предвидените общо три. Мейуедър започна по-агресивно двубоя и една минута след началото на рунда изпрати японеца в нокдаун. Нацукава успя да се изправи, но след това бе повален на още два пъти с тежки десни крошета и треньорският щаб на младия кикбоксьор прекрати срещата 40 секунди преди края на първата част.

FULL Mayweather fight... 4.5 million dollars made a minute pic.twitter.com/MG3Q804B2t — Mr Blake (@V3SCOE) December 31, 2018



Резултатът от боя няма да влезе в статистиката на състезателите, но за сметка на това Мейуедър се похвали, че ще прибере девет милиона долара за демонстративната битка, което означава, че щеше да вземе по милион на минута. Флойд обаче ускори нещата и взе всички пари само за 2:20 секунди.

Floyd Mayweather defeats Tenshin Nasukawa in the first round



He earnt $9,000,000 for the fight



Roughly around $64,700 per second he actually ended up fighting pic.twitter.com/eT5gDKYfIo — ODDSbible (@ODDSbible) December 31, 2018



Флойд Мейуедър младши показа, че все още е в отлична форма, въпреки че вече не се боксира активно. Мъни набързо отказа японската кикбокс сензация Теншин Нацукава в приятелски боксов двубой на събитието RIZIN 14, което се проведе в Токио.Флойд разби съперника си за по-малко от рунд от предвидените общо три. Мейуедър започна по-агресивно двубоя и една минута след началото на рунда изпрати японеца в нокдаун. Нацукава успя да се изправи, но след това бе повален на още два пъти с тежки десни крошета и треньорският щаб на младия кикбоксьор прекрати срещата 40 секунди преди края на първата част.Резултатът от боя няма да влезе в статистиката на състезателите, но за сметка на това Мейуедър се похвали, че ще прибере девет милиона долара за демонстративната битка, което означава, че щеше да вземе по милион на минута. Флойд обаче ускори нещата и взе всички пари само за 2:20 секунди.

Още по темата

0 0 0 1 35 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 22883 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4