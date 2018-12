Льоб ще помага на Нювил за титла във WRC

Себастиен Льоб призна, че с удоволствие ще подкрепи новия си съотборник в Hyundai Тиери Нювил в борбата за титла в Световния рали шампионат (WRC) през 2019 година. Откакто бе официално обявено, че Льоб ще кара за корейския тим, моторспорт средите се питат как най-успешният рали пилот би реагирал на отборна заповед. Французинът, който догодина ще кара в шест кръга от календара на WRC, призна, че ще направи всичко възможно, за да помогне на отбора.

"В Hyundai моята мисия е да помогна на отбора да спечели титлата при конструкторите. Знам, че Тиери Нювил е номер 1 в тима. Думите на отбора бяха ясни и аз ги приемам на 100%. Спрях рали кариерата си преди пет години. Аз нямам скоростта на сегашните пилоти, както и техните познания. Страхотно е, е Hyundai ми се довериха и приемам спокойно позицията на номер 2 или номер 3 в отбора. Знам, че това би означавало много по-малко напрежение", разкри Льоб.

