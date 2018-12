Карлос Сайнц може да партнира на Алонсо в Инди 500

Карлос Сайнц-младши може да работи заедно с Фернандо Алонсо за предстоящото издание на Инди 500, твърди испанският вестник MomentoGP. Макларън създават свой отбор за най-бляскавото състезание от американските Индикар серии като ще използват двигатели Chevrolet. Шефът на Макларън Зак Браун коментира преди седмица, че се обмисля съставянето на втори екип, който да представи легендарния отбор на овалната писта в Индианаполис.

Според испанското издание Сайнц-младши желае да направи тестове с Индикар автомобил през зимата. Участието на бившия пилот на Рено в Инди 500 през 2019-а обаче означава, че Макларън ще трябва да му намерят заместник за Гран При на Монако във Формула 1.

Алонсо направи дебюта си в американското състезание през 2017 година, поведе за няколко обиколки, но все пак не успя да финишира заради повреда в двигателя. По време на своя дебют отвъд Океана, Алонсо бе заменен от Дженсън Бътън в болида на Макларън на уличното трасе на Монако.

Coming up on #SkyF1 this Christmas: A special 30-minute programme on Fernando Alonso and NASCAR legend Jimmie Johnson's car swap in Bahrain.... pic.twitter.com/neygRMnu0e