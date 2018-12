Тенис Григор Димитров изпрати годината с експресна победа 31 декември 2018 | 07:05 - Обновена 0 0 0 1 26 .@GrigorDimitrov dashes past Yoshihito Nishioka 6-3 6-4 inside PRA to advance to the #BrisbaneTennis 2R



Says new coach Andre Agassi has given him "friendship, brotherhood" pic.twitter.com/T2R5b62wMj — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 31, 2018 В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката Джон Милман (Австралия) и Тенис Сандгрен (САЩ), които играят по-късно днес. В потока на Димитров най-високо поставен в световната ранглиста е №9 Кей Нишикори (Япония). Така Григор Димитров изпрати с победа една противоречива 2018 година, като се надява да си върне позициите в световната ранглиста. "Единственият начин това да се случи са победите. Те ти дават самочувствие да продължиш", коментира след успеха над Нишиока българина. Can a successful #BrisbaneTennis 2019 vault Grigor Dimitrov back into the top 10? The 2017 champ is underway vs Yoshihito Nishioka on PRA pic.twitter.com/xZ66rl8kYJ — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 31, 2018

Първи сет

Двубоят започна с трудности за Григор, който отрази три точки за пробив в откриващия гейм, в който сервисът му не вървеше. Търпението му обаче се възнагради и в крайна сметка след 8 минути точката беше записана на негово име. Японецът от своя страна спечели с лекота подаването си. Проблемите за българина продължиха и в третия гейм, който започна добре, но в края отново се наложи да отразява на два пъти точки за пробив. След продължително разиграване (32 удара), Григор принуди японеца да сгреши. Последва нови две грешки на Нишиока и така Димитров взе подаването си. Сервисът на Нишиока продължи да е енигма за българина, който изостана с 15:40, но и японецът започна да греши. Така в четвъртия гейм Димитров стигна до точка за пробив за първи път в мача и успя да се възползва от тази възможност, след което го затвърди с гейм на нула и увеличи аванса си. Нишиока оцеля в следващата част, след като отстъпваше с 0:30, но увереността му от началото на мача се беше изпарила, докато Григор заигра много стабилно и взе подаването си, а японецът сервира за оставане в сета и успя. Григор започна решителния гейм безапелационно, след което Нишиока прати топката в мрежата, а българинът получи три сетбола, като успя да затвори сета още от първия си опит с ас. Convincing indeed.



Set in hand for @GrigorDimitrov, who wins the first 6-3 over Nishioka behind 6 aces and 88% of first serve points won. He saved all 5 break points he faced, too#BrisbaneTennis pic.twitter.com/hZsa63LboJ — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 31, 2018

Втори сет

Flexibility goals @GrigorDimitrov #BrisbaneTennis pic.twitter.com/LR2mtcg2Qd — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2018 Българинът пропусна следващия си първи сервис, а топка в мрежата даде аванс на Нишиока, след което японецът стигна до две последователни възможности за пробив, като успя от първия опит - 3:5. Последва нов слаб гейм за Димитров, който не успя да се възползва от грешките на Нишиока и българина отново застана на линията да сервира за спечелване на мача. Този път изненади нямаше. Първият сервис на Григор отново заработи и той стигна до два мачбола. Нишиока оцеля след хубав минаващ удар по диагонал. Последва продължително разиграване, а българинът сбърка пръв, като прати топката в мрежата и се стигна до равенство. Димитров взе следващата точка и стигна до трети мачбол, като този път нервите на Нишиока не издържаха и след топка в аут мачът завърши с успех на сънародника ни. Първо Нишиока, а след това и Димитров, взеха набързо подаванията си. В третия гейм се стигна до по-продължителни разигравания, но в крайна сметка българинът успя да спечели само точка. В четвъртия гейм японецът отново стигна до точка за пробив, след което на свой ред беше пробит и Григор взе инициативата и във втория сет - 3:2. Григор Димитров допусна известна разконцентрация в своя сервис гейм, но в решителния момент не трепна и взе подаването си. Българинът проби за втори път съперника си след негови грешки, след което сервира за спечелване на мача. Григор принуди японеца да прати топката в аут на старта на осмия гейм, но последва двойна грешка и равенство. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров стартира сезон 2019 с успех с 6:3, 6:4 над Йошихито Нишиока от Япония на турнира в Бризбън (Австралия), където спечели титлата през 2017 година. Българинът показа завидна психика и отрази шест от седемте възможности за пробив на Нишиока.

