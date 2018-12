Солскяер постигна нещо, което само Мат Бъзби и Жозе Моуриньо бяха правили в Юнайтед

Назначението на Оле Гунар Солскяер като мениджър на Манчестър Юнайтед за момента дава нужните резултати и тимът не само заигра много по-добре, но и записа три победи при голова разлика 12:3.

С тези три успеха бившият нападател се превърна в един от едва тримата мениджъри в историята на клуба, които печелят първите си три шампионатни мача начело на "червените дяволи". Другите двама са легендата на Юнайтед Мат Бъзби и предшественикът на норвежеца Жозе Моуриньо. За разлика от тях обаче при него отборът вкара поне по три гола във въпросните срещи - нещо, което се случва за първи път.

@ManUtd under Ole Gunnar Solskjaer: 3 Games 12 Goals Scored 9 Points 5 goals scored in a match for the 1st time since Sir Alex Ferguson left. 3+ goals scored in opening 3 @PremierLeague matches for first time in club history. The Ole Gunnar Effect. pic.twitter.com/tsrd7cHuAA

