Барса и Реал влизат в битка за "новия Варан"

Отборите на Барселона и Реал Мадрид са се насочили към навършилия днес 19 години защитник на Тулуза Жан-Клер Тодибо. Той е желан и от редица други клубове, сред които Ювентус, Наполи, РБ Лайпциг и Байер Леверкузен.

Младият бранител е с изтичащ договор, като от 1-ви януари ще може да подпише предварителен контракт с друг отбор. Тъй като отказва да си поднови споразумението с Тулуза, талантът беше пратен да тренира с дубъла. Според "Мундо Депортиво" играчът ще вземе решението за бъдещето си до седмица или най-много 10 дни. Младежкият национал на Франция до 20 г. е определян като "новия Рафаел Варан" заради умението си да отнема топката. Той има 10 мача и 1 гол за своя тим през този сезон в Лига 1.

Toulouse center-back Jean-Clair Todibo, who will turn 19 tomorrow, will decide his future within 10 days. pic.twitter.com/Z2TZmTy2hp