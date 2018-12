Испания Това са целите пред Меси за 2019 г. 30 декември 2018 | 19:16 0 0 0 0 9 Предстои нова година с нови предизвикателства и цели пред суперзвездата на Барселона Лионел Меси. Затова от "Мундо Депортиво" изготвиха списък с постиженията, към които той ще се стреми през 2019-а. Да се изравни с Телмо Сара по брой голмайсторски призове В момента Меси има пет награди "Пичичи", които се дават на голмайстор номер 1 в Ла Лига - за сезони 2009/10, 2011/12, 2012/2013, 2016/17 и 2017/2018. Ако спечели приза и през тази кампания, той ще се изравни с лидера в това отношение Телмо Сара, който има шест в своя актив. Засега аржентинецът има най-много голове в испанското първенство през сезона - 15. Поредна Златна обувка Меси е играчът с най-много Златни обувки - 5 (в същите сезони като "Пичичи"). Последните две кампании именно той печели наградата. Втори в това отношение е Кристиано Роналдо с 4. През сезона нападателят на Барселона има най-много попадения от всички футболисти във водещите европейски първенства. Пета Шампионска лига Досега Меси е вдигал този трофей четири пъти - 2005/06 в Париж, 2008/09 в Рим, 2010/11 в Лондон и 2014/15 в Берлин. Ако спечели турнира за пети път, това ще го превърне в единственият играч, заедно със съотборника му Жерард Пике, с пет титли от ШЛ за един клуб. [MD] | Messi's challenges for 2019



Reach 400 goals in La Liga, he has 398



Become Europe's top scorer for the sixth time



Reach Pele's record of scoring the most goals with one club



Win all trophies in 2019 notably the UCL and Copa America pic.twitter.com/vPtRvCX6xh — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 30, 2018 Най-много победи в Примера дивисион Аржентинецът за момента има 324 победи в 433 мача в Ла Лига. Изостава само с 11 успеха от рекордните 334 на легендата на Реал Мадрид Икер Касийяс. Гол №400 в Ла Лига Той завърши 2018 г. с 398 шампионатни попадения в кариерата си. Трябват му само още два гола, за да ги закръгли на 400. Да се доближи до Пеле по попадения за един клуб Пеле отбеляза 643 гола в официални срещи за Сантос. Меси засега е с 573 за Барселона и през следващата година ще има възможност да съкрати разликата. ON THIS DAY - 2015



Lionel Messi scores on his 500th Barcelona appearance as Barcelona ease past Real Betis 4-0 at Camp Nou.



It was his 425th club goal! pic.twitter.com/rXmhhYdnAK — Goal (@goal) December 30, 2018 Шеста Златна топка Аржентинецът ще търси своята шеста Златна топка в нова битка с Роналдо и останалите топ футболисти. Повече мачове от Андрес Иниеста за Барса С 657 двубоя засега той е на трето място в клубната история по брой срещи. Догодина Меси може да задмине бившия си съотборник Иниеста, който е с 674. След това ще може да се насочи към първото място, което се заема от друг негов приятел - Чави Ернандес, изиграл 767 мача за каталунците.

