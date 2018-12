Испания Различната година на Серхио Рамос 30 декември 2018 | 19:11 - Обновена 0 0 0 0 4



Причината? 2018 ще остане в съзнанието му, а и в това на феновете като тази, в която той няма нито един червен картон! Откакто премина от родния си клуб в

Сега обаче ситуацията е различна - досега през сезон 2018/2018 той не е бил санкциониран по най-тежкия начин във футбола нито веднъж, а последните му две изгонвания дойдоха през 2017 година, съответно срещу Депортив Ла Коруня през август и

