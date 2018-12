Българи зад граница Чочев и Палермо изпратиха годината с успех 30 декември 2018 | 18:44 - Обновена 0 0 0 0 1

#Palermo round off 2018 with a 1-0 win away at #Cittadella! That makes it 13games without defeat, leaving the side on 37points! Read the #CitPal match report here https://t.co/nUhJ4Lz8Y9 pic.twitter.com/QO0w6azUMb — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 30 декември 2018 г.

С цели 76 минути игра за победителите се отчете българският национал Ивайло Чочев. Той спомогна за запазване спокойствието за състава си в средата на терена, а често спираше и набезите на съперниковите футболисти в половината на собствения си тим. Палермо остава без загуба в три поредни мача в шампионата, като в предходните си два двубоя записа равенства.

HT: Cittadella-Palermo 0-0 #CitPal

https://t.co/9rg9Ax7Fxd pic.twitter.com/0EI0QDrzhE — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 30 декември 2018 г.

Сезар Фалети реши всичко в мача с попадение шест минути след почивката, оформяйки крайното 1:0. Палермо е на върха в класирането, с актив от 37 точки - с цели 5 пред преследвача си Бреша . Читадела е под номер 7 в таблицата с подреждането.

