Робъртсън: Ливърпул бе невероятен, не трябва да намаляваме темпото

Защитникът на Ливърпил Андрю Робертсън обобщи представянето на тима през 2018 година в интервю за официалния сайт на английския футболен клуб. 24-годишният играч се надява, че ще може да спечели трофей с "червения" екип през следващата година.

"Ливърпул беше невероятен на "Анфийлд". Например може да си спомним мачовете от Шампионкста лига през миналия сезон. беше невероятна година. Уверен съм, че феновете са доволни от представянето ни", каза Робертсън.

What a way to finish 2018 at anfield! Thank you for all your support! See you in the new year #YNWA pic.twitter.com/LUN8NUpkee