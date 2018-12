Иличич се изравни с Меси и Агуеро

С трите си гола при победата с 6:2 над Сасуоло крилото на Аталанта Йосип Иличич стана едва третият футболист от водещите европейски първенства с три хеттрика за 2018 година. Другите двама са аржентинските звезди на Барселона и Манчестър Сити - Лионел Меси и Серхио Агуеро.

3 - Josip #Ilicic has scored three hat tricks in Serie A in 2018: a joint-record among top-five European Leagues, alongside Agüero and Messi. Impressive. #SassuoloAtalanta

Още по-интересното е, че всички те бяха в гостувания на неговия тим, което го превръща в първия играч с подобно постижение в историята на Серия "А". Вчера той се появи в игра в 63-ата минута и така словенецът е единствената резерва в Калчото с хеттрик от октомври 2011 г. насам, когато това прави Кевин-Принс Боатент с екипа на Милан.

Josip Ilicic knows how to finish the year!



Come off the bench

Score a hat-trick

Bag a 6-2 win



He's the first Serie A player to score a hat-trick off the bench since 2011

No one in Serie A has scored 3 away hat-tricks in a calendar year pic.twitter.com/YIbEQJkSix