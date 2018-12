Люк Шоу разкри как е разбрал за уволнението на Моуриньо

Левият бек на Манчестър Юнайтед Люк Шоу разкри интересни подробности за начина, по които е научил за уволнението на вече бившия мениджър Жозе Моуриньо. Бившият играч на Саутхамптън нямал никаква идея, че ще се случи нещо такова и бил известен за случващото се от своята приятелка.

Shaw on JM's sacking: "My girlfriend told me. I woke up in the morning and had a shower and she ran out of the room and told me. I did not have a clue, I didn't look at my phone or anything. That's how I found out... from my girlfriend." [sky]



Where were you when the news broke? pic.twitter.com/lxBl0bdsBG