Барса няма да пусне Силесен за по-малко от 60 млн. евро

В Барселона нямат намерение да се разделят с резервния си страж Яспер Силесен за сума, по-малка от откупната му клауза, която е 60 млн. евро, твърди AS.

През лятото редица отбори от Висшата лига искаха холандския национал, но каталунците го убедиха да остане на "Камп Ноу" за поне още един сезон, въпреки статута му на резерва. "Няма възможни преговори. Искаме да продължи да играе за клуба, оформяйки дует с Марк-Андре Тер Щеген. Разполагаме с двама от най-добрите вратари в света", заявили пред изданието източници от Барса.

[AS] | Barça does not want to sell Cillessen



The believe the keeper is one of the world's best and he will only leave for 60 million euros (His release clause)



They still believe that Iñaki Peña is too young to be the 2nd choice keeper