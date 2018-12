Борусия (Дортмунд) отправил оферта за талант на Бока

Лидерът в Бундеслигата Борусия (Дортмунд) e направил предложение на стойност 12 млн. евро за 19-годишния централен защитник на Бока Хуниорс Леонардо Балерди, съобщава TyC Sports.

Аржентинският гранд е отказал офертата, въпреки че играчът има откупна клауза, която е 10 млн. евро. Смята се, че Дормунд ще се върне с по-добро предложение. Балерди, който е младежки национал на Аржентина до 20 г., дебютира за Бока през август, като преди месеци беше свързван с трансфер в Барселона.

Boca Juniors have rejected Borussia Dortmund's €12m bid for Leonardo Balerdi as @TyCSports say #BVB contemplating making a improved bid.



In addition, Boca worried (but don't think will happen) that Balerdi could himself activate a clause where he can leave for just €10m! pic.twitter.com/qNwuP1TupF