Сусо се извини за червения картон

Mi dispiace. Per il mio club, per i miei compagni, per i miei tifosi, per il mio allenatore. Per me. Una espulsione forse evitabile e secondo me abbastanza ingiusta. Di sicuro nessuno mi restituirà la possibilità di giocare e aiutare la mia squadra nella finale di SuperCoppa contro la Juventus. Per il resto...ottimi 3 punti, felice per @ghiguain20_9 , e l’obiettivo ‘Champions’ è lì a portata di mano. Buon anno, buon 2019 . Che inizierà però con tanta rabbia!!! #Suso

A post shared by Suso (@suso) on Dec 30, 2018 at 1:43am PST