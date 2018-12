ММА Майкъл Киеза задуши Карлос Кондит (видео + снимки) 30 декември 2018 | 12:34 - Обновена 0 0 0 0 1 Michael Chiesa submits Carlos Condit with a kimura! Time is 56 second of the second round #UFC232 pic.twitter.com/xILTgHk1OQ — Ryan Songalia (@ryansongalia) December 30, 2018 Киеза доминираше, но попадна в armbar в първия рунд Карлос обаче не успя да го задържи и го изпусна.



Във втория рунд предимството на Киеза си каза думата и той отново успя да свали на земята Кондит, като този път той не успя да се измъкне. Киеза му приложи задушаване, а Кондит се предаде в първата минута на втория рунд.



С тази победа Майкъл Киеза прекъсва серията си от 2 поредни загуби, а Карлос Кондит навлиза в серия от 5 поредни загуби.

Michael Chiesa submits Carlos Condit with a kimura! Time is 56 second of the second round #UFC232 pic.twitter.com/xILTgHk1OQ — Ryan Songalia (@ryansongalia) December 30, 2018

mma.bg Майкъл Киеза се изправи срещу Карлос Кондит в битка от главната карта на събитието UFC 232. Битката беше дебют за Киеза в полусредна категория. Той успя да контролира изцяло първия рунд и правеше каквото си поиска с Кондит.Киеза доминираше, но попадна в armbar в първия рунд Карлос обаче не успя да го задържи и го изпусна.Във втория рунд предимството на Киеза си каза думата и той отново успя да свали на земята Кондит, като този път той не успя да се измъкне. Киеза му приложи задушаване, а Кондит се предаде в първата минута на втория рунд.С тази победа Майкъл Киеза прекъсва серията си от 2 поредни загуби, а Карлос Кондит навлиза в серия от 5 поредни загуби.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 474 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1