Чикаго се наложи над Колорадо след продължение

Чикаго Блекхоукс се наложи с 3:2 над Колорадо след продължение, а победата осигури Патрик Кейн в 41-ата секунда на продължението с втория си гол за мача. Чикато бяха с числен превес при паса на Джонатан Тейвс, който отклони към Кейн за петия успех в последните шест мача. Въпреки това са с 36 точки и са след Минесота в Централната дивизия.

Next stop: South Bend.



The next time the #Blackhawks take the ice it'll be at @NotreDame Stadium! #WinterClassic pic.twitter.com/Gn9gMbmHLU