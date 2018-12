Бокс Усик е №1 за списание "Ринг" 30 декември 2018 | 09:34 - Обновена 0 0 0 0 3



Британецът не присъства в нито една от класациите за изминаващата година. За сметка на това Тайсън Фюри печели в две от тях - за завръщане на 2018-а, както и за най-добър рунд, който поделя с Дионтей Уайлдър. В последната 12-а част от битката им в Лос Анджелис Краля на циганите се изправи след брутален нокдаун, а мачът завърши наравно.

Призьорите на списание "Ринг" за 2018 година

- Боксьор на годината: Александър Усик

- Мач на годината: Генади Головкин - Канело Алварес 2

- Нокаут на годината: Наоя Инуе нокаутира Хуан Карлос Паяно

- Треньор на годината: Анатоли Ломаченко

- Изненада на годината: Кристофър Розалес нокаутира Дайго Хига

- Завръщане на годината: Тайсън Фюри

- Събитие на годината: НВО напуска бокса

- Рунд на годината: Тайсън Фюри срещу Дионтей Уайлдър (12)

- Откритие на годината: Теофимо Лопес

