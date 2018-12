Джон Джоунс се завърна с гръм и трясък, нокаутира Густафсон (видео)

Джон Джоунс се завърна с гръм и трясък в октагона на UFC. Скандалният американец спечели отново титлата в лека-тежка категория, след като победи за втори път Александер Густафсон на галавечер в Ингълууд, Калифорния (САЩ).

Битката започна много оспорвано. В първия рунд шведът успя да пласира повече удари и натискаше през всичките пет минути. В следващата част Джоунс излезе коренно различен. Той използваше кикове и колена и започна да изтощава своя противник.

Ключовият момент в мача беше тейкдауна, който американецът направи в началото на третия рунд. След него Джоунс успя да мине в странична позиция, а след това да стовари тежки удари върху Густафсон, след които реферът се намеси.

След двубоя новият шампион предизвика Даниел Кормие, който беше принуден да оваканти своя пояс, след като премина в тежка категория.

