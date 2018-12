Уотфорд и Нюкасъл поделиха точките в мач на разменена доминация

Нюкасъл и Уотфорд не успяха да се победят и завършиха наравно 1:1 в мач от 20-ия кръг на Премиър лийг. Уотфорд влезе в срещата от позицията на десети в класирането с общо 27 точки, докато техният противник бе на 15-a позиция с десет по-малко.

Домакините започнаха по-активно срещата и създаваха впечатлението, че контролират случващото се на терена, но така и не успяваха да достигнат до опасни положения, които да застрашат вратата на Мартин Дубравка.

В отговор гостите изненадаха феновете на “Викъридж Роуд” и поведоха с 1:0 в 29-ата минута. Центриране отляво на Мат Ричи намери непокрития Хосе Саломон Рондон, който прати топката неспасяемо зад Бен Фостър. Веднага след попадението "свраките" имаха още две положения, при едно от които отново Рондон се оказа очи в очи със стража на домакините, но Фостър успя бързо да напусне наказателното си поле и да изчисти топката в тъч. В 40-ата минута попадение на венецуелеца бе отменено правилно поради засада.

