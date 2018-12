Кака: Не бях най-талантливият сред най-добрите бразилци, но бях най-големият професионалист

Футболната легенда Кака не смята, че е най-талантливият измежду петимата бразилци, печелили Златната топка. Той я завоюва през 2007 г., а Ромарио, Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо са сънародниците му, които също имат този приз.

"От петимата бразилци, ставали най-добри в света, най-вероятно не бях най-талантливият сред тях. Въпреки това, сигурно бях най-големият професионалист от всички тях. Само с талант нямаше да изпъкна така, както някои други. Така че разбрах, че трябва да бягам повече от тези момчета", заяви бившият играч на Милан и Реал Мадрид в част от интервю, което ще се излъчи тази вечер по бразилската SporTV.

