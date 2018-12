Бейзбол 2019: Сцената е подготвена за още една рекордна година в бейзбола 28 декември 2018 | 20:19 0 0 0 0 0 Sportal.bg пожелава на всички нейни почитатели у нас още повече сила, вяра и задружност! А на всички спортни запалянковци нека 2019 г. донесе търпение към любимия отбор, уважение към съперника и разум в неограничени количества!



Скъпи колеги и приятели,



Изминалата година показа, че бейзболът и софтболът продължават да се глобализират, достигайки най-широкото присъствие на държави в световните ранглисти на WBSC. Това е ясен и позитивен знак за световната дейност и практикуването на нашия спорт, който организира може би най-много международни турнири за национални отбори сред всички останали спортове.



Друг сигнал за глобалния напредък и здравето на нашия спорт са анонсираните и изпълнените инвестиционни проекти за нови бейзболни и софтболни съоръжения из Азия, Америка, Африка и Европа в страни като Франция, Мозамбик, Румъния, Испания, Швейцария, Танзания, Аржентина и Колумбия. Концентрирани върху нашата мисия да достигнем един милиард души през следващото десетилетие, през тази година поставихме фокуса върху развитието. С тази цел стартирахме нашата нова улична дисциплина Бейзбол 5, а интересът към нея надмина очакванията ни. Това ще ни помогне да представим още нови и вълнуващи състезания и възможности за изява на нашите членове.



"WBSC Oceania" launched with historic merger of Baseball, Softball across region!!@WBSCPresident: "This historic merger marks another key step toward baseball and softball’s continued evolution and advancement into a major global sport.” https://t.co/vtBJ980Vfc #GlobalSport pic.twitter.com/etprZ2WU71 — WBSC (@WBSC) December 21, 2018

През последните 12 месеца бейзболът и софтболът станаха по-силни заедно, обединявайки се на континентално ниво. Европейските лидери основаха WBSC-Европа, а лидерите в Океания учредиха WBSC-Океания със споделена перспектива да засилят растежа, да рационализират администрацията и да надзирават всички дисциплини на съответните техни територии. Софтболната конфедерация на Азия пък се преименува на Софтбол Азия.



Като се вземе предвид тази продължаваща еволюция, бейзболът/софтболът е най-големият спорт, който не е постоянна част от олимпийските игри. По тази причина ние ще продължим да слушаме и да се учим от Международния олимпийски комитет, за да гарантираме, че нашият спорт съответства на олимпийските ценности и ги разпространява, следвайки водещите принципи на определения от президента на МОК Томас Бах "Дневен ред 2020".



2019-а ще бъде най-важната година в историята на международния бейзбол и софтбол. Изпълнена с много международни прояви, тя ще завърши с нашия флагман сред световните първенства – "Премиър 12", който ще открие пътя към историческото завръщане на нашия спорт на олимпиадата в Токио '20.



BREAKING: The Top 12 in the baseball world are going to flagship #Premier12 2019!!!



12121



¡¡¡ Los Top 12 del mundo clasificados al Premier12 2019 !!!



Press Release: https://t.co/1bbjnVauGJ @TwitterSportsJP pic.twitter.com/emvvlvIxXa — WBSC (@WBSC) December 19, 2018

Софтболът във Фукушима ще бъде откриващото състезание на игрите. От днес до 2020 г. ние трябва да направим всичко по силите си, за да подкрепим МОК и да изразим нашата солидарност с организационния комитет в желанието им да използват силата на спорта, за да донесат надежда, вдъхновение и радост на хората в извънредно тежко положение. Не само във Фукушима, но и по целия свят.



Поздравявам всички, свързани с бейзбола и софтбола – особено спортистите, които са звездите, вдъхновяващи следващите поколения да играят и да ни гледат – за разширяването на нашия спорт до рекордни нива през 2018 г. Сцената е подготвена за още една рекордна година през 2019-а.



От името на изпълнителното бюро на WBSC, от името на целия екип и лично от мое име използвам възможността да пожелая на всички весели празници и щастлива Нова година!



Рикардо Фракари



It has been a great year. 2019 will be even better.

All the best to you all for the holiday season.

@WBSC #Baseball #Softball #Baseball5 https://t.co/bnOyNc5BLb — Riccardo Fraccari (@WBSCPresident) December 25, 2018

