Микаела Шифрин завоюва 15-а победа за 2018 година

Американката Микаела Шифрин постигна рекордната 15-а победа за календарната 2018 година, след като спечели слалома при жените от Световната купа в Земеринг, Австрия. Шифрин даде най-добро време в първия манш и с прецизно каране във втория удържа успеха с общо време 1:42.99 минути.

RECORD-BREAKING@MikaelaShiffrin claims her 36th victory in slalom to become the ALL-TIME world cup wins leader in the discipline. @usskiteam | #WorldCupSemmering pic.twitter.com/5gxHJoi6tk