Кристиано Роналдо подобри португалски рекорд в Серия "А"

С двата си гола срещу Сампдория суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо вече има 14 попадения в Серия "А". Така само за 19 двубоя той постави рекорд за най-много голове на португалски футболист в рамките на един сезон в Калчото.

Досегашното постижение се държеше от бившия атакуващ халф Руй Барош. През кампания 1988/89, отново с екипа на "Старата госпожа", той отбелязва 12 попадения в 29 срещи от италианския елит.

Cristiano Ronaldo overtakes Rui Barros as the most prolific Portuguese goalscorer in a single Serie A season pic.twitter.com/FRVsjXqZA8