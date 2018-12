Други "Синя" радост в Глазгоу! Рейнджърс удари Селтик и го настигна в класирането 29 декември 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 5



В двубоя между учителя Брендън Роджърс и ученика Стивън Джерард легендата на



Селтик влезе в дербито след 4 поредни победи над вечния си съперник при голова разлика 13:2. Допълнително самочувствие на "детелините" даваше серията от 5 успеха на "Айброкс".



Рейнджърс нямаше успех в "Старата фирма" от победата с 3:2 след дузпи за ФА Къп през 2016 година.

Your #RangersFC team for today's match. pic.twitter.com/7SPW5iDW6f — Rangers Football Club (@RangersFC) 29 декември 2018 г. Мениджърът на Селтик Брендън Роджърс заложи на върха на атаката на Майкъл Джонстън, а по крилата нападаха Скот Синклер и Джеймс Горест.



Стивън Джерард търсеше първа победа над своя бивш наставник в Ливърпул. Той се спря в предни позиции на Райън Кент, Алфредо Морелос и Даниел Кандеяс.

#CelticFC team for today’s Glasgow Derby.



Come on you Bhoys in Green! #RANCEL pic.twitter.com/sItMTvPRFc — Celtic Football Club (@CelticFC) 29 декември 2018 г. 50 000 по трибуните на "Айброкс" видяха класически сблъсък, с много остри единоборства и постоянни атаки към двете врати. Голмайсторът на домакините Морелос можеше да бъде изгонен още в 3-ата минута, когато изрита без топка капитана на Селтик Скот Браун, но съдията Джон Бийтън не видя ситуацията и на колумбиеца му се размина.



Гостите доминираха в началото, но след четвърт час игра Рейнджърс набързо създаде три чисти голови положения. Морелос засече центриране от левия фланг, но Крейг Гордън спаси. Стражът на "зелено-белите" показа добър рефлекс и след удар с глава на Кандеяс, а секунди по-късно Морелос уцели напречната греда след центриране от корнер.

Brilliant work by @ryankent down the left-wing, he then finds Ryan Jack who takes a touch before having an effort on goal deflected into the back of the net. pic.twitter.com/iFES4K5lRe — Rangers Football Club (@RangersFC) 29 декември 2018 г. Рейнджърс определено беше по-добрият отбор до почивката и закономерно поведе в 31-ата минута. Лявото крило Кент с лекота преодоля Микаел Лустиг и центрира към Джак, който с помощта на лек рикошет в крака на Браун опъна мрежата. Голът беше първи за халфа в Премиършип през този сезон.



И в минутите след гола "сините" не спряха да атакуват, а малко не стигна на Кент да вкара за 2:0 след фалцов изстрел в края на полувремето. Проблемите за Селтик пък се увеличиха с контузията на централния защитник Филип Бенкович, който бе заменен от Кристофър Айер.

На почивката Роджърс смени неубедителния Лустиг с Антъни Ралстън, а домакините като по чудо не вкараха втори гол още при първата си атака. Райън Кент излезе сам срещу Гордън, който отново спаси, а след това бранител на Селтик изчисти от голлинията добавката на Скот Арфийлд.



В 55-ата минута Райън Джак стреля технично по земята, но за пореден път Гордън се намеси впечатляващо. В играта на Селтик нищо не се получаваше, а Брендън Роджърс изглеждаше отчаян край тъчлинията.

В 67-ата минута "детелините" най-после направиха смислена комбинация и Калъм МакГрегър промуши топката под плонжа на съфамилника си Алън Макгрегър, но страничният рефер вече беше вдигнал флага за засада. Малко по-късно Крейг Гордън за отново се прояви и запази интригата.



В края двубоя шампионите все пак успяха да притиснат съперника. Единствената им реална възможност да изравнително попадение дойде в 85-ата минута, когато след кратко разбъркване Оливие Нтчам отправи удар към вратата, но на пътя на топката се хвърли защитник в синьо, който изби.

FULL-TIME Rangers 1-0 Celtic (Jack 30)



What a performance. What an atmosphere. What a win. pic.twitter.com/w5oYipcPWq — Rangers Football Club (@RangersFC) 29 декември 2018 г. Неконтролируемият Морелос можеше да провали усилията на съотборниците си, като в още две ситуации посегна без топка срещу противникови играчи, но реферът така и не го изгони.



В шотландското първенство предстои едномесечна пауза. В следващия кръг Рейнджърс ще има тежко гостуване на Килмарнък, който по-късно днес приема Сейнт Мирън и при победа може да се доближи само на точка от двата гранда.



РЕЙНДЖЪРС - СЕЛТИК 1:0 (1:0)

1:0 Р. Джак (31)



