Шампионска Лига Снайдер: Обикновеният фен на Реал не познава Аякс 29 декември 2018 | 13:36 - Обновена 0 0 0 0 3 Бившият футболист на Реал Мадрид и Аякс Уесли Снайдер даде интервю пред "Марка", в което говори за предстоящите двубои между двата отбора от 1/8-финалите на Шампионската лига. Какво мислиш за сблъсъка между Реал Мадрид и Аякс? За Аякс това е най-добрият момент да се изправи срещу Реал. Не мисля, че Реал са толкова силни, колкото миналите години. Това е ясно. Аякс са много млад отбор, но никой не бива да се подвежда от това, тъй като имат много качества и играят доста добре, особено у дома в Амстердам. Ще са трудни мачове за Реал. Но не виждаш ли Реал като фаворит? Да, Реал все още са фаворити, въпреки всичко. Но вижте, ако Аякс постигне добър резултат в първата среща, то тогава Реал може да си има проблеми. Видяхме това напоследък, когато се изправят срещу тимове, които владеят топката. Това е добра възможност да се проверят качествата на този състав на Аякс. Ще бъдат интересни двубои, тъй като се изправят срещу първенците от последните три издания на ШЛ. Значи даваш шанс на Аякс да продължи напред? Честно казано, да. Реал са различни в Европа, но Аякс имат шанс да се класират за следващия кръг. Marca’s Cover | “Sneijder: If they are happy with the draw it’s because Madrid don’t know Ajax.” pic.twitter.com/wv5AZOJlxw — Real Madrid Info (@RMadridInfo) December 29, 2018 Интересно е, защото в Мадрид бяха много радостни от жребия. Разбира се, защото си мислят, че Аякс са същият отбор от последните им няколко гостувания в Мадрид. Но те нямат нищо общо с предишните състави. Освен това обикновеният фен на Реал не следи холандсия футбол и не познава Аякс. Аз обаче ги познавам и имат състав с много качества. Матийс де Лихт и Френки де Йонг са двама играчи, за които всички говорят напоследък. Готови ли са да преминат в някой от гигантите на европейския футбол? Тези срещи ще са голям тест за тях. Те имат достатъчно класа и ще имат страхотно бъдеще, но е трудно да се каже повече в момента. Това е добър тест да се види тяхното ниво. Тяхната психика е много добра и това е предимство за тях. Нямам съмнение, че ще станат големи играчи. Готови ли са да направят този скок сега? Ще видим... Изненадан ли си от слабата форма на Реал в отсъствието на Кристиано Роналдо? Знаех, че Реал зависеше много от Роналдо, тъй като той винаги правеше разликата. Така че това не е изненада за мен. Роналдо винаги носеше отбора на гърба си и изглежда, от това, което видяхме досега, че Реал много зависеше от него. Ако Реал го имаше, то тогава шансовете на Аякс щяха значително да намалеят. Wesley Sneijder:



"Real Madrid depended a lot on Ronaldo, as he always made the difference. So it hasn't been a surprise for me. Ronaldo always carried the team on his back and it seems now Real depended on him a lot. With him Ajax's chances would be significantly reduced." pic.twitter.com/p6DLy212RV — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) December 29, 2018 За кои други играчи трябва да внимава Реал? Хаким Зиех е в много добра форма, както и Душан Тадич. Разбира се, също и Де Лихт и Де Йонг, които са по-известни. Харесвам и Николас Таляфико, който бяха нагоре-надолу като Марсело. Трябва да се внимава с него. Да не забравяме и отбранителната линия с владеенето на топката. Този Аякс е невероятен. Начинът, по който играят! Имат и експерти като Дейли Блинд и Клаас-Ян Хунтелаар. Може и да си нямат суперзвезда от световна класа, но разполагат със страхотни играчи. Още ли смяташ Реал за фаворити в Шампионската лига или това е моментът, в който ще сдадат трона си след три години царуване? Те винаги ще са фаворити, но първо трябва да преминат през Аякс. Вярно е, че младият състав на Аякс може да страда на "Сантияго Бернабеу". Sneijder: “Despite of everything, Real Madrid are still favorites ahead of Ajax. It’ll be very exciting for Ajax to face the team who won the last 3 Champions Leagues. Real Madrid are different in Europe but Ajax still have their options.” [marca] pic.twitter.com/4Gmtk0k5nH — SB (@Realmadridplace) December 29, 2018 Имаш ли добри спомени от периода ти в Реал между 2007 и 2009 г.? Да, имам добри спомени от времето ми в Реал. Преди няколко седмици отидох да гледам Ривър Плейт - Бока Хуниорс и се видях със стари приятели като Серхио Рамос, Марсело и Чендо. Обичам клуба и града, бях много щастлив там. Феновете помнят ли те? Забеляза ли любовта им, когато посети Мадрид? Да, разпознаха ме и това ме направи щастлив. Чувствам се у дома там. Хората винаги говорят много добре за двата ми сезона там. Аз съм и винаги ще бъда фен на Реал Мадрид. Пазя клуба в сърцето си. За кого си в този сблъсък? Реал спечели три поредни пъти ШЛ, така че нека да позволим на другия ми отбор Аякс сега малко и те да се порадват.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4670 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1