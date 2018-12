Италия Леонардо: Няма да сменяме Гатузо, Челси не са ни търсили за Игуаин 29 декември 2018 | 12:08 - Обновена 0 0 0 0 0 Спортният директор на Милан Леонардо обсъди информациите за евентуално освобождаване на наставника Дженаро Гатузо, както и тези за напускане на нападателя Гонсало Игуаин. "Не сме мислили да сменяме Гатузо. Нямаме план да го сменим, но очакваме тимът да има позитивна реакция срещу СПАЛ. Милан не се е свързвал с други треньори", заяви пред "Скай Спорт Италия" бразилецът по отношение на слуховете за треньорския пост. Is it time for Milan to make a coaching change?



Leonardo certainly doesn't think so pic.twitter.com/2t4yQUOQrP — Goal (@goal) December 29, 2018 Що се отнася до ситуацията с Игуаин, той коментира по следния начин: "Трудно е за нападател, когато той не вкарва. Той също така трябва да намери себе си, тъй като е в деликатна ситуация - под наем е от Юве. Отношенията ни с него са много директни. Той има важна роля за нас и го знае. Той има лидерска роля, защото е спечелил толкова много. Никога не сме се съмнявали в Игуаин. Никога не сме поставяли под въпрос позицията му през тази година. Нищо не се е променило. Челси или не, няма оферти за него. Никой не е питал за него, нито пък той иска да ни напусне. Той е играч на Ювентус. Имаме опция да го задържим след края на сезона. Няма какво повече да кажа. Той трябва да приеме отговорността си и да го направи на терена", допълни Леонардо. Higuain to Chelsea?



Not according to Milan's sporting director, Leonardo... pic.twitter.com/oHdg9kNth4 — Goal (@goal) December 28, 2018

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 239

