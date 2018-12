Байерн се насочва към млад талант на Челси

Отборът на Байерн (Мюнхен) е готов да извади 13 млн. паунда за 18-годишния играч на Челси Калъм Хъдсън-Одой, твърди "Дейли Мейл". Интерес към него обаче проявяват също и Борусия (Дортмунд), както и други отбори от Бундеслигата.

Крилото е високо ценено от лондончани, като е смятано за един от най-перспективните им юноши.Смята се, че от клуба ще вмъкнат клауза за обратно откупуване във всяка една сделка, при която тийнейджърът ще напусне "Стамфорд бридж" за постоянно. Той не успява да се пребори за място в първия тим, като през този сезон има едва пет мача за Челси - 4 в Лига Европа и 1 във Висшата лига. В сряда младежкият национал на Англия влезе като резерва срещу Уотфорд в 43-ата минута, но по-късно беше заменен, а мениджърът Маурицио Сари обясни решението си с получена травма на играча.

EXCLUSIVE: Chelsea winger Callum Hudson-Odoi the latest English youngster targeted by Bundesliga elite as Bayern Munich ready £13m offer | @SamiMokbel81_DM https://t.co/aMuodFCPoU pic.twitter.com/qb8IDozQ5a