Пулишич на "Стамфорд Бридж" от лятото

Крилото на Борусия (Дортмунд) Кристиан Пулишич вече е направил своя избор и от следващия сезон ще играе в Челси. Такива са последните информации, свързани с бъдещето на американския национал, който е желан и от Ливърпул, Арсенал и Пари Сен Жермен.

Източници, близки до футболиста, са потвърдили пред CBS Sports, че е само въпрос на време трансферът да стане факт. Сделката може да бъде анонсирана още в първите дни на новата година, като същото твърди и "Bild". Според германското издание, от Борусия са се съгласили да пуснат Пулишич на "Стамфорд Бридж" срещу 50 млн. евро.

