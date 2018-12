Новата звезда на Лудогорец призна кой му е помогнал за трансфера

Крилото на Лудогорец Адриан Попа си е поставил сериозни цели с екипа на разградчани. Румънецът изпраща най-тежката година в кариерата си и се надява контузиите вече да са зад гърба му. 30-годишният нападател е доволен, че в новия си отбор ще има трима свои сънародници - Клаудиу Кешерю, Козмин Моци и Драгош Григоре. Тяхното присъствие в Лудогорец е сред основните причини Попа да приеме офертата на "орлите".

"Вече ще съм по-близо до дома, а освен това очаквам да играя редовно. Да не забравяме, че моят добър приятел Кешерю е в Лудогорец и имаше голяма роля за това да премина в тима. С Моци и Григоре също се познаваме", каза Попа пред медиите в родината си.

Румънецът беше преотстъпен на Лудогорец до края на сезона от английския втородивизионен Рединг, но амбицията му е да подпише постоянен договор с клуба от Разград.

.@adrian_popa77 has agreed to join @Ludogorets1945 on loan until the end of the season...#ReadingFC