Чалханоолу не дава да се продума за раздяла с Милан

Халфът на Милан Хакан Чалханоолу не е никак убедителен в изявите си от началото на сезона и това стана повод да се заговори, че може да бъде продаден. Интерес към него проявява РБ Лайпциг. Германският клуб търси заместник на контузената си звезда Емил Форсберг, но Чалханоолу не мисли за завръщане в Бундеслигата, където има опит с екипите на Хамбургер ШФ и Байер (Леверкузен).

"Щастлив съм в Милан. Радвам се, че работя с Дженаро Гатузо и това не се променя дори в моментите, когато ми е ядосан. Той е много добър треньор, с манталитет на победител и винаги приемам забележките му", сподели турсият национал.

