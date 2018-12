Официално: Джо Коул се завръща в Челси

Бившата звезда на Челси Джо Коул отново ще е част от клуба, стана ясно днес. На официалния си сайт "сините" от Лондон обявиха, че любимецът на феновете на "Стамфорд Бридж" ще започне работа като треньор в клубната академия и ще се занимава с няколко различни възрастови групи.

Коул сложи край на кариерата си през ноември на 37-годишна възраст. За последно той игра в САЩ с екипа на Тампа Бей Роудис, където беше съотборник с българския нападател Георги Христов. Иначе бившият английски национал е юноша на Уест Хам, а освен за Челси е играл още за Ливърпул, Астън Вила и Ковънтри.

OFFICIAL: Joe Cole has been appointed as a technical academy coach at his former club Chelsea.



He will return to the club in his new role in 2019. pic.twitter.com/B6aLd6F8Yo