Челси има голямо предимство пред конкурентите за Торган Азар

С 9 гола и 6 асистенции в Бундеслигата Торган Азар е във вихъра си от началото на сезона и малцина са тези, които вярват, че белгийският национал ще остане още дълго в Борусия (Мьонхенгладбах). Ливърпул, Атлетико Мадрид, Севиля, Валенсия и Борусия (Дортмунд) са само част от клубовете, които искат да привлекат техничния халф, но всички те имат един голям проблем. Според "Билд" при преминаването на Азар от Челси в Борусия (М) през 2015 година, английският гранд си е запазил правото да откупи обратно по-малкия брат на Еден Азар и почти сигурно ще се възползва от тази опция през лятото.

Интересно е дали двамата братя Азар ще се засекат на "Стамфорд Бридж", защото не е тайна, че Еден обмисля да напусне след края на сезона и да сбъдне детската си мечта, обличайки екипа на Реал Мадрид.

