Легендарен президент на Арсенал почина днес

Питър Хил-Ууд, бивш президент на Арсенал почина на 82-годишна възраст. Той ръководи лондончани в продължение на 31 години. Хил-Ууд бе начело в епохите на Джордж Греъм и Арсен Венгер.

“He carried the values of Arsenal through the generations, and guided the club with vision, courage and intelligence.



"We will all miss him deeply.”



